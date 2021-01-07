الخميس..حفل غنائي لـ نجوى كرم وماجد المهندس في دبي

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة نجوى كرم بمشاركة الفنان ماجد المهندس، حفلًا غنائيًا، في الإمارات، وذلك ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

يقام الحفل يوم الخميس القادم، 15 يناير، في مركز دبي العالمي، في أصداء يوميات مهرجان دبي للتسوق ، التي تستمر فعالياته حتى نهاية يناير الجاري.

وكانت آخر أنشطة نجوى الاحتفالية، خلال الشهر الماضي، عبر حفل غنائي في إحدى الفنادق الكبرى في دبي،

إضافة إلى مشاركتها في لجنة تحكيم برنامج TheVoice Senior"، بمشاركة الفنان هاني شاكر، سميرة سعيدة، ملحم زين، وحصد البرنامج على نسبة مشاهدة ومشاركة عالية.

وكانت نجوى قد طرحت أخيرًا أغنية "بيروت"، والتي حققت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب، من كلمات:روجيه غالي، ألحان:وسام الأمير،

توزيع:داني الحلو.

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إضافة إلى طرحها كليب أغنية "معذور قلبي"، الذي حصد أكثر من مليون مشاهدة، خلال 5 أيام من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كلمات: عامر لاوند، ألحان وتوزيع: علي حسّون، وتقول كلماتها "معذور قلبي معذور مجبور يعشق مجبور بالغصب والله وبالزور حبو ساكن فيي خود الروح خود الدم بالعشرة ببصم بصم مطرحك بضلوع القلب محفور جوا العضم عذّب قلبي عذّب ع حسابك يا حبيّب يشهد ربي".