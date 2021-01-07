(القصة الكاملة) لأزمة رامي صبري مع عزيز الشافعي وتامر حسين

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات المطرب رامي صبري خلال الساعات الأخيرة جدلًا كبيرًا على السوشيال ميديا، بشأن أغنيتي "شكرًا، زي ما أنتي" للهضبة عمرو دياب.



وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها القصة الكاملة لأزمة رامي صبري:



في البداية قام المطرب رامي صبري بنشر عبر خاصية الاستوري على صفحته الرسمية فيسبوك قائلًا : "ولتاني مرة .. الملحن عزيز الشافعي، ياخد أغنية مني وإحنا شغالين فيها، ويديها لفنان تاني وهو الفنان عمرو دياب، بنفس الشكل التوزيعي والموزع، أغنية لذلك قررت عدم التعامل معه مرة أخرى.. شكرا كده للي سابنا وأغنية زي ما أنتي".

تامر حسين يفتح النار على رامي صبري



فيما رد الشاعر الغنائي تامر حسين قائلًا : "ردًا على شكرًا والمُهاترات اللي بسمعها.. أولاً: ليه بنجيب وبنقحم دايماً اسم (عمرو دياب) في جُملة مفيدة؟ إيه الغرض؟ .. ثانياً: توقيت البوست لما الأغنية انتشرت وكسرت الدنيا، بالتفاعل وإقبال الناس عليها والإشادة بيها، يعني ليه الكلام ده مكنش في أول يوم مثلاً؟.. ده لو فعلاً الكلام على حق".

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وتابع: "ثالثاً: اللي اتعلمته ومن أدبيات المهنة، ولازم الناس كلها تفهمه فكرة الذوقيات.. يعنى إيه؟ يعني نبارك لبعض، نهني بعض، مش نتهم الناس في عز نجاحهم بالباطل.. لما أي مُطرب في الدنيا بتعجبه أغنية المؤلف والملحن بيعملوا (تنازل عن حقوق الإستغلال ) للمطرب.. طالما ماحصلتش الخطوة

دي من زمان تبقى الأغنية ملك الشاعر والملحن لحين إختيار الأفضل".

وأوضح: "وارد جداً يسمع مطرب زميل أغنية من سنة سنتين ولضعف الرؤية الفنية مايتخيلش نجاحها.. ده اللي بيفرق مطرب عن مُطرب في سُرعة إتخاذ القرار.. أنا شايف إن في تجني على حق المُلحن عزيز الشافعي أدبياً ومعنوياً.. دي شهادة حق.. ومش شايف تماماً أي داعي يسمح بالكلام والصراعات دي".

وتابع: "وللمرة المليون الناس المُحترمة ما تعلنش مشاكلها في العلن.. عيب في خصوصيات ما يصحش ندخل الجمهور فيها ونتهم ناس محترمة بالباطل.. أكيد مش هنزل فويس نوت نستشهِد بيها، وإحنا (أصحاب الحق ) وربنا يهدي.. وأخيراً ياما ناس سمعت أغاني من سنة وسنتين ومكنش ليهم نصيب فيها، ماعملهوش اللي بيتعمل ده لما الأغنية تنجح، بالعكس فرحوا.. واتمنوا أنها يا ريت لو كانت أغنيتهم بكل حُب وتقدير وروح حلوة".

وأضاف: "ده بوست بكُل حُب والله عشان معنديش كلام يتقال تاني مش عايزين الموضوع ياخد أكبر من حجمه.. هي شُهرة للأغنية أكتر بس مابحبش الطريقة دي من الشهرة".

وكتب "حسين" عبر الكومنتات قائلًا : "بالمناسبه (شهادة الحق )مالهاش علاقة بصداقتى ب رامى صبرى مش حاجامله فى (باطل ) ودى

أغنيتى انا كمان مش أغنية عزيز فقط هو غلط غلطة كبيرة وهو مش صغير عشان فى ناس بتقولى انتوا أصحاب بس انا صاحبى (الحق) مش (الباطل)".

وتابع : "وقلت وجهة نظرى وشهادتى بكل إحترام ووضوح لحسم أى قيل وقال وبدافع عن ايه اساساً؟، ودى اغنية ملكى أنا والملحن فقط يعنى ماحدش يشاركنا فى ملكيتها احنا أصحاب القرار نديها لمين ب الأصول والذوق والاحترام وبعُرف المهنة ولم نتقاضى مليم واحد ولا بينا عقد ولا إتفاق شفوى أو خلفنا وعد مع حد والساكت عن الحق شيطان أخرس".

بينما رد الملحن عزيز الشافعي على تلك التصريحات قائلًا : "مش هرد بالتفاصيل على كلام الزميل المحترم ، عشان لما الواحد يبقى ليه فضل بعد ربنا ف نجاح فنان و بيزود رصيده مع الناس ، بيعز عليه بعد كدة يقلل منه حتى لو تجاوز".

وتابع : "ورغم إن كلامه كله (مالوش أي اساس من الصحة) ، احب دايما اشوفه ناجح و بيكمل اللي عملناه.. وبشكره على إستجابته لطلبي و قراري الشخصي الي بعتهوله الصبح من خلال صديقنا المشترك محمد حامد بإننا منشتغلش تاني و نكتفي بنجاحاتنا".



واختتم حديثه قائلًا : "وبعتذر للسادة الصحفيين اللي بيتصلوا بيا مش عايز ادي الموضوع اكبر من حجمه وبكتفي بالبوست ده و بالكلام المحترم اللي كتبه زميلي و شريكي تامر حسين على صفحته عن أغنية شكرا، اما بخصوص زي مانتي فممكن ترجعوا للصديق المشترك محمد حامد و تسألوه.. وشكرًا لحد كده".

فيما نشر المطرب رامي صبري قائلًا : "عمرو دياب فنان كبير.. تاريخ عظيم.. جمهور أعظم، لايقارن بأحد وأنا أحبه أحترمه كثيرًا، بوست الأغنية اللي نزلته أمس ليس له علاقه تماما بعمرو، أنما له علاقه بالملحن والشاعر المحترمين شكرًا".