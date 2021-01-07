15 يناير .. حفل غنائي لـ ألحان بليغ حمدي على مسرح الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد مسرح الجمهورية لاستقبال ليلة غنائية مميزة من ألحان الكبير بليغ حمدي، وذلك على مسرح الجمهورية في غطار عودة الأنشطة الغنائية والاحتفالية هناك.

يقام الحفل يوم الجمعة 15 يناير، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 125 جنيه، والثانية 110 جنيه، والثالثة والأخيرة 85 جنيهًا.

أقام مسرح الجمهورية حفلات غنائية عدة لمطربي الزمن الجميل، والتي شهدت حضور جماهيري كبير مع الإلتزام بالإجراءات الوقائية، والتباعد الاجتماعي وتوفير وسائل التعقيم في المسرح للحفاظ على سلامة الحضور.

وكانت آخر حفلات الفنان بليغ حمدي، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية التي أقيمت في دار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة المفتوح، وشهد

حضور جماهيري كامل العدد.

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تم إعادة الأنشطة الاحتفالية على عدد من مسارح مصر، خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية ومعهد الموسيقى العربية والجمهورية.

مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد.