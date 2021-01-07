تذاكر حفل محمد عبدالوهاب في معهد الموسيقى العربية شارفت على النفاذ

ياسر رشاد - القاهرة - اقتربت تذاكر الحفل الغنائي لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، من النفاد، قبل أيام من إقامتها، على مسرح معهد الموسيقى العربية، وذلك في إطار عودة الأنشطة الاحتفالية والغنائية هناك.

يقام الحفل يوم الأحد الموافق 10 يناير، على مسرح معهد الموسيقى العربية، في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وبلغ سعر التذكرة 125

جنيها.

شهد معهد الموسيقى العربية عددًا من حفلات مطربي الزمن الجميل، وشهدت حضورًا كامل العدد ونفادًا سريعًا لتذاكر الحفل مع تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.

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وأعادت عدد من مسارح مصر الغنائية،

خصوصًا مسارح الأوبرا المصرية، ومعهد الموسيقى العربية،جزءًا كبيرًا من أنشطتها الفنية والغنائية، بعد قرار رفع الحظر، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.