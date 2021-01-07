الليلة.. حفل فرقة عبدالحليم نويرة في الأوبرا

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية، الليلة، حفلاً غنائياً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار العودة الجزئية للأنشطة الاحتفالية هناك.

ويقام الحفل، الليلة، على المسرح الكبير بالأوبرا، وتم تقسيم أسعار التذاكر إلى 3 فئات، الأولى بقيمة 450 جنيهًا، الثانية 160 جنيهًا، الثالثة بقيمة 110 جنيهات.

تحيي الفرقة حفلها بقايدة موسيقية من المايسترو أحمد عامر، ومجموعة

من مطربي الفرقة "أميرة أحمد، صابرين النجيلي، أجفان، حسام حسني، مصطفى النجدي، محمد حسن.

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أعادت مسارح الأوبرا المصرية جزءًا كبيرًا من أنشطتها الغنائية، بعد قرار رفع الحظر، إضافة إلى عدد من مسارح مصر المختلفة، مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة

للمسارح والعروض.

شهد المسرح الكبير عدد من الحفلات الموسيقية والغنائية الضخمة لكبار الفرق الموسيقية والغنائية، وأبرز مطربي الأوبرا وعازفيها، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا، والالتزام بالتباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامة الحضور.

إذ إنه غير مسموح بالدخول من دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، وغير مسموح بتحريك المقاعد، إضافة إلى منع التصوير داخل قاعة الحفل.