ضربة معلم 35.. أحداث مثيرة تمس الوجدان وتجذب انتباه الجمهور



ياسر رشاد - القاهرة - في الساعات الماضية انشغل الجمهور بمتابعة مسلسل ضربة معلم الحلقة 35، لمعرفة الأحداث المثيرة والمتطورة التى شهدتها حلقة ضربة معلم 35.

يجسد بطولة مسلسل ضربة معلم الفنان محمد رجب الذي تألق فى تجسيد دوره، وما يحمله المسلسل من طابع شعبى قريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى حياتهم اليومية فى الحارة.

تدور ضربة معلم حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ"عتال" فى إحدى الشركات،

ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.ضربة معلم بطولة كل من محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

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ضربة معلم يُعرض على مجموعة قنوات CBC الفضائية، فى المواعيد التالية:

يعرض ضربة معلم على قناة سى بى سى الفضائية، 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويُعرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc دراما، فى الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين؛ الأولى فى الخامسة صباحًا، والمرة الثانية فى تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالى.