فن ومشاهير

ما تطورات الحالة الصحية ليسرا؟

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن ما تطورات الحالة الصحية ليسرا؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

كشفت النجمة المصرية يسرا آخر التطورات الصحية لها بعد إصابتها بفيروس المتسجد.

 

وأكدت يسرا أنها تعاني من "ربو إنزيمي" وهذا يجعل استجابتها للعلاج بطيئة، مشددة أن ما يتم تداوله الأيام الماضية من أخبار حول تطورات حالتها الصحية غير صحيحة وأنها لم ترقد على جهاز الأكسجين كما أشيع.

 

وطمأنت يسرا، جمهورها ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، منذ أيام، وطالبت محبيها بالدعاء لها بالشفاء العاجل، بحسب وسائل إعلام مصرية.

 

 

وكانت النجمة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا