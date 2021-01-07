تامر حسني يوضح الأخبار غير الصحيحة بخصوص فيلمه الجديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نفى النجم المصري تامر حسني الأخبار التي انتشرت في الساعات الماضية، عن استعداده لتصوير فيلم سينمائي جديد.

وأكد تامر في منشور عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن الفيلم الوحيد في جعبته هو فيلم “مش أنا” الذي انتهى من تصويره منذ فترة فقال: “تصحيحاً لأي اخبار غير صحيحه يتم تداولها،،، انا معنديش فيلم تاني بحضره الفتره دي غير فيلم (مش انا) اللي خلصته من فتره شكراً”.

نفيد بالذكر أن فيلم “مش أنا” قصة وسيناريو و حوار تامر حسني وإنتاج حسام حسني و”سكاي ليميت” و”سينيرچي” وإخراج سارة وفيق، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرضه في الأيام المقبلة.

وكان تامر حسني قد طرح منذ أيام فيديو كليب أغنية “خليك فولاذي” من ألبومه الجديد الذي يحمل نفس الإسم. وظهر تامر في الكليب على سطح أحد المباني وتحيط به شاشات كبيرة من كل الإتاجاهات، يتم عبرها عرض مشاهد حصرية من فيلم “مش أنا”، والمنتظر عرضه قريبًا في السينمات العربية.

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