فيديو.. نجوى كرم تهدي الإمارات أغنية "زايد مجدها"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - طرحت المطربة اللبنانية نجوى كرم عبر قناتها على موقع يوتيوب أحدث أغنياتها "زايد مجدها" والتي أهدتها لشعب الإمارات العربية المتحدة.

والأغنية التي تم تقديمها كهدية من لبنان إلى الإمارات، من كلمات روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، وتوزيع موسيقي لداني حلو.



ومن المقرر أن تقدم نجوى كرم الأغنية لايف أمام جمهورها الإماراتي من خلال حفلها ضمن مهرجان دبي للتسوق، والذي يجمعها مع الفنان العراقي ماجد المهندس على مسرح مركز دبي التجاري العالمي مساء الجمعة 15 يناير/ كانون الثاني.

يذكر أن اللبنانية نجوى كرم من مواليد 26 فبراير/ شباط 6196، وأطلق عليها الإعلامي جورج إبراهيم الخوري لقب شمس الأغنية اللبنانية، وتعد من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي.

وقدمت نجوى كرم عبر مسيرتها الفنية ما يقرب من 22 ألبوما غنائيا منها "كبر الحب، سحرني، عيون قلبي ندمانة، حظي حلو، ما بسمحلك".



