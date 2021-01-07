مسلسل "ضربة معلم" يتصدر مواقع التواصل بمشهد صادم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تصدر المسلسل المصري "ضربة معلم" مواقع التواصل الاجتماعي، واحتل مركزا متقدما ضمن قائمة الأكثر بحثا عبر موقع جوجل.

وجاء ذلك بعد مشهد النهاية في الحلقة 35، والذي جاء صادما للمتابعين، حيث توفي "يحيى" نجل المعلم "شردي" الذي جسد دوره الفنان رياض الخولي.

وأشاد رواد مواقع التواصل بأداء الفنان رياض الخولي، وقدرته على التقمص والتوحد مع الشخصية.

ومسلسل "ضربة معلم" من بطولة محمد رجب ومي سليم ومحمد نجاتي ورياض الخولي ورانيا فريد شوقي وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشي، ومن تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجي، وإخراج إسماعيل فاروق.

وتدور قصته في إطار شعبي اجتماعي تشويقي، حيث يعيش الشاب الفقير "جابر" في حارة شعبية حيث يعاني الفقر ويعمل في البناء والمعمار ويتعرض للعديد من المواقف التى تجعله يدخل فى صراعات كثيرة، وتنقلب حياته رأسا على عقب.



