يسرا تكشف سبب استجابتها البطيئة للعلاج من كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت الفنانة المصرية يسرا ما تردد مؤخرا عن تدهور حالتها الصحية، ونقلها إلى أحد المستشفيات الكبرى بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقالت يسرا لصحف محلية إنها ما زالت تخضع للعلاج من فيروس كورونا بمنزلها، وتلتزم بشكل كامل ببروتوكول العلاج الذي وضعته لها وزارة الصحة المصرية.

وكشفت يسرا عن سبب استجابتها البطيئة للعلاج قائلة، إنها تعاني من ربو إنزيمي، ما يجعل استجابتها للعلاج بطيئة جدا.

وأشارت يسرا إلى أن الأخبار التي تم تداولها خلال الساعات الماضية، حول تراجع حالتها الصحية، ووضعها على جهاز أكسجين، ليست صحيحة.





وكانت النجمة المصرية يسرا ،أعلنت إصابتها بفيروس كورونا منذ أسبوعين، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر": "بشكر كل الناس اللي بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللي بيعملولي كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائي وأصدقائي داخل مصر وخارجها اللي سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".

يذكر أن آخر أعمال يسرا على شاشة التلفزيون مسلسل "خيانة عهد" وتم عرضه خلال رمضان 2020، كما عرض لها على شاشة السينما مؤخرا فيلم "صاحب المقام" وشاركها البطولة آسر ياسين وأمينة خليل.

يسرا من مواليد 10 مارس/آذار 1955، وهي سفيرة نوايا حسنة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدأت مسيرتها الفنية عام 1973، بمجموعة من الأدوار الصغيرة، واستطاعت أن تعلن عن موهبتها جيدا بمرور الوقت وتعدد التجارب، وأثبتت نفسها على شاشة السينما، حتى تصدرت أفيشات عدد كبير من الأفلام المهمة منها "الإنس والجن"، و"امرأة آيلة للسقوط"، و"كلام الليل"، و"صاحب المقام".