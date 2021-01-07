شكرا لقرائتكم خبر عن لؤلؤ الحلقه 9 .. مى عمر تتصدر مؤشرات البحث على جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لؤلؤ الحلقه 9 شهدت تطورات كبيرة خلال أحداث العمل، ما دفع المسلسل لتصدر تريند جوجل، حيث حقق مسلسل لؤلؤ نجاحا جماهيريا منذ بداية عرضه، ونال مسلسل لؤلؤ وبطلته مى عمر إشادات من متابعى السوشيال ميديا لما فيه من أحداث مشوقة، حيث شهدت الأحداث انهيار لؤلؤ بعد معرفتها بزواج طارق - أحمد زاهر، كما حاولت الانتقام من نيرمين الفقى.

لؤلؤ الحلقه 9 سيطرت مقاطعها على تريند موقع يوتيوب فى مصر بـ4 مقاطع، وكذلك الدول العربية مثل المغرب والكويت وتونس والإمارات على مدار الأيام الماضية، هذا بالإضافة إلى تحقيق الأغانى التى غنتها مى عمر ومقاطع الفيديو من حلقات العمل ملايين المشاهدات على فيس بوك.

مسلسل لؤلؤ تدور أحداثه فى 40 حلقة، ويشارك فى بطولته بجانب مى عمر كل من أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.