شكرا لقرائتكم خبر عن هالة خليل تطمئن الجمهور بعد تدهور حالتها الصحية بسبب فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طمأنت المخرجة هالة خليل، الجمهور على حالتها الصحية بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت هالة خليل عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى"فيس بوك"، قائلة: "الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحرارة بدأت في الانخفاض، وصدري آيضا في حالة أفضل، لا أجد من كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغالية، وكل هذا الحب الذي قابلته منكم وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسية".



هالة خليل

وقد أعلنت المخرجة هالة خليل إصابتها بفيروس كورونا، الأسبوع الماضى وذلك عقب إجرائها تحليل وثبتت إيجابية، كما طالب جمهورها بضرورة أتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة الوباء.

وكتبت هالة خليل، عبر حسابها بموقع فيس بوك، قائلة:" ايجابي كوروناالحمد لله وقوع البلا ولا انتظاره خلو بالكوا من نفسكوا"، وذلك يوم 26 ديسمبر من العام الماضى 2020.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرجة هالة خليل، مسلسل بالحجم العائلى بطولة النجم يحيى الفخرانى، ميرفت أمين، ندى موسى، شيماء سيف، يسرا اللوزى، محمد مهران ،أحمد مجدى، ديانا هشام، عمر حسن يوسف، سامى مغاورى. وفيلم "الراهب" بطولة جمال سليمان وصبا مبارك تأليف مدحت العدل.

وكان أعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بفيروس كورونا منهم النجم أمير كرارة والفنانة القديرة يسرا وكريم فهمى من قبل، وتلقوا التمنيات بالشفاء العاجل من جمهورهم.