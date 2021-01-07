شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل ضربه معلم تريند مؤشرات البحث على جوجل بعد عرض الحلقة 35 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الحلقة 35 من مسلسل ضربة معلم للنجم محمد رجب محركات البحث في جوجل بعد العديد من المفاجآت التي كشفتها الحلقة 35 وتطور الأحداث، والتى تدور حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة.

يعمل محمد رجب كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

وشهدت الأحداث السابقة ذهاب منصور "محمد عز" إلى منزل أميرة العايدى طليقة والده الحاج شيردى "رياض الخولى" وابنته ليلى "هاجر أحمد" وهددهما بعدما علم بوصية والده.

مسلسل ضربة معلم بطولة كل من محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

ويعرض مسلسل ضربة معلم على قناة سى بى سى الفضائية، 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.