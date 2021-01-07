شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يحمل ثعبانا فى كواليس فيلم "تراب الماس".. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد النجم آسر ياسين ذكرياته فى كواليس فيلم "تراب الماس"، حينما ظهر مؤخراً أثناء حمله ثعبانا على كتفيه، وكتب على الفيديو أن اسم الثعبان هو "ريهام" وفقاً لما قاله عبر استورى إنستجرام، وكتب "من كواليس (تراب الماس) مع الثعبانة ريهام".



آسر ياسين مع الثعبانة ريهام

من ناحية أخرى قال الفنان آسر ياسين، فى وقت سابق، خلال تصريحات تليفزيوينة حول رغبة أمه فى التمثيل حين قال: دلوقتى والدتى عاوزة تمثل ومركزة عاوزة تطلع مع مين، وأمى طلعت معايا فى "فرش وغطا" الست اللى كانت قاعدة جنبى فى ميكروباص وطلعت فى نمرة اتنين بصوتها.

وتابع بخصوص والدته: أمى لديها غرفة فى المنزل تحت زى الورشة.. بتعدل حاجة بايظة.



آسر ياسين

وكان آسر قال إن أهم الدروس التى تعلمها كان من المخرج شريف عرفة.. موضحا "دور كان مهم فى حياتى وراهن عليا فى حليم، وكنت هقف قدام الأستاذ أحمد زكى، لكن توفاه الله، بعد كده فيلم لحظات حرجة وبعد كده الجزيرة، وسط مجموعة من النجوم، وأعطانى ثقة مرعبة وكان بيسبنى أجرب وأغلط.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامى شريف عامر: علمنى كيف أختار أعمالى وقالى سيناريو وإنتاج ومخرج لو معاك اتنين من الثلاثة توكل على الله.

وأعلن آسر ياسين فى وقت سابق عن موعد طرح أحدث الأفلام الذى يحضر لها حالياً وهو "فيلم الشايب"، حين أشار من خلال حسابه على موقع انستجرام إلى أن الفيلم قد يعرض عام 2022، حيث نشر صورة ضمن فاعليات مهرجان القاهرة السينمائى بدورته الأخيرة، وعلق عليها بكتابة اسم الفيلم "الشايب"، ومعه 2022.