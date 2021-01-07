شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تهدى الإمارات أغنية "زايد مجدها".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الفنانة اللبنانية ​نجوى كرم​ أجدد أعمالها الغنائية "زايد مجدها"، والتى تهديها لجمهورها من الشعب الإماراتى الشقيق، تتغنى خلالها شمس الأغنية بشعب وحكام الإمارات العربية المتحدة، وفاجأت ​نجوى بها جمهورها الإماراتى بشكل هدية من لبنان للإمارات، وأطلقتها بشكل فيديو كليب، وتغنت فيها بكلمات الشاعر روجيه فغالى، وألحان أنطوان الشعك، توزيع موسيقى لدانى حلو.

وتستعد نجوى كرم لتقديم أغنيتها الجديدة لأول مرة لايف خلال حفلها الغنائى المنتظر فى مهرجان دبى للتسوق، والذى يجمعها مع الفنان العراقى ماجد المهندس على مسرح مركز دبى التجارى العالمى مساء الجمعة 15 يناير.

وتعود نجوى لمحبيها بالإمارات بعد آخر حفلاتها فى دبى خلال ديسمبر الماضى وتقدم خلالها العرض اللايف الأول لأجدد أعمالها الغنائية "معذور قلبى"، والتى تأتى بعد النجاح الكبير لآخر أغانيها "بعشق تفاصيلك"، أطلقتها بشكل فيديو كليب تم تصويره لايف فى عدة مناطق فى لبنان، وتأتى الحفلة المنتظرة فى دبى من تنظيم مومنتس ايفنتس.