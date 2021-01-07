شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا ومى كساب وشريف رمزى يهنئون الأقباط بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مجموعة من النجوم على الاستمرار فى التهانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، حيث قدمت النجمة يسرا التهنئة رغم معاناتها حالياً من الإصابة بفيروس كورونا، حيث لم تفوت تلك المناسبة، وكتبت من خلال حسابها على موقع انستجرام رسالة مطولة بدأتها بآية قرآنية من سورة آل عمران، "قال تعالى: {إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِين} [آل عمران - الآية ٤٥]



يسرا على انستجرام

وأضافت، "كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبى وصحابي وأهلي جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعاً".

أيضاً حرصت الفنانة مى كساب على تهنئة متابعيها وكافة الأقباط من خلال حسابها على تويتر بمناسبة عيد الميلاد وكتبت، كل عام وأقباط مصر طيبين عيد سعيد".



مى كساب على تويتر

كما هنأ الفنان شريف رمزي الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، عبر حسابه على "انستجرام"، وعلق شريف قائلا،" لكل اخواتنا و حبايبنا كل سنة و انتم بالف خير بمناسبة عيد الميلاد المجيد "



شريف رمزى على انستجرام

من ناحية أخرى طمأنت الحاجة عليا، مساعدة النجمة الكبيرة يسرا، جمهور الفنانة ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت لـ"الخليج 365" فى تصريحات سابقة إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، طالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.

وكانت النجمة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، وقتها لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج.

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبدا".