شكرا لقرائتكم خبر عن امرأة تقتحم منزل جونى ديب بغرض السرقة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض النجم العالمي جوني ديب لمحاولة سرقة، وألقى رجال الشرطة القبض على مشتبه بها قبل أن تتمكن من الهرب، حيث أخبرت مصادر من الشرطة موقع TMZ ان هناك امرأة - ربما بلا مأوى - اقتحمت منزل ديب في هوليوود هيلز خلال عطلة نهاية الأسبوع والاقتحام أدى إلى تشغيل نظام أمان المنزل وتم استدعاء رجال الشرطة.

وحسب مصادر الموقع ربما تكون المرأة فزعت من صوت نظام الإنذار لأنها أقلعت قبل وصول رجال الشرطة، لكن رجال الشرطة قالوا إنهم عثروا عليها في مكان قريب وربطوا وجودها بعملية سطو حديثة أخرى، من غير الواضح ما إذا كانت المرأة قد أخذت أي شيء من منزل ديب، فما زال التحقيق جاريا.

وكان قد حرص النجم العالمي جوني ديب، على توديع عام 2020 برسالة صعبة عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام، واصفًا إياه بالعام الصعب للغاية بعد خوضه الكثير من الصعاب في صراعه مع زوجته السابقة آمبير هيرد واستبعاده من فيلمه الشهير Fantastic Beast.

وأبرزت صحيفة ديلي ميل البريطانية، منشور النجم العالمي صاحب الـ 57 الذي نشره عبر إنستجرام، وكتب قائلاً: "كان هذا العام صعبًا جدًا بالنسبة للكثيرين، إجازة سعيدة للجميع، حبي واحترامي لكم جميعاَ"، وسرعان ما ربط التقرير المنشور بتصريحات محاميه التي وصفت وضعه القانوني بأنه لم يتلقَ محاكمة عادلة في أزمته مع زوجته آمبير هيرد.