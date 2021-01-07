شكرا لقرائتكم خبر عن هشام جمال يعلن شفاءه من فيروس كورونا:" سلبى أخيرا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان والمنتج هشام جمال، شفاءه من فيروس كورونا، والذي أصيب به يوم 25 ديسمبر، حيث أجرى المسحة الخاصة بالفيروس و جاءت النتيجة سلبية.وكتب هشام جمال، عبر خاصية ستورى على حسابه على انستجرام، قائلا: "سلبي الحمد لله أخيرًا".

ونشر صورة تجمعه بصديقه مادى، وكتب عليها قائلا:"فى تجربة كورونا دي.. كان في ناس بتسأل عليا كل يوم كذا مرة، وناس سألت أول كام يوم لحد ما اطمنوا، وناس كانت بتسأل من وقت للتاني، وناس عملت الواجب مرة واحدة، وشكرًا ليهم كلهم أكيد".

وأضاف: "لكن يا مادي.. أنا فعلاً مش عارف أشكرك إزاي على تعبك إنت ونهى معايا، وأنا عيان وبجد مكسوف من كمية الطلبات اليومية، وكمية الأكل اللي نهى عملتها واهتمامك وسؤالك وتحملك لمسئولية الشغل، وأنا مش موجود وإنك ساعدتني أعمل تقريبًا كل حاجة كأني موجود عادي".

وتابع: "وبالمناسبة شكرًا عمومًا على ال ١٠ سنين اللي فاتوا على شطارتك وتربيتك واحترامك والتزامك وتطورك وحبك ليا وللشغل، وطبعًا على كمية الضحك اللي ضحكتها بسببك".

واختتم حديثه قائلا: "أنا عارف إني عمري تقريبًا ما عبرتلك عن أي مشاعر في ال 10 سنين اللي فاتت.. لكن أنا فعلاً بحبك جدًا ومش متخيل السنين والرحلة دي كانت هتبقى عاملة إزاي من غيرك على كل المستويات يا مدووود".