شكرا لقرائتكم خبر عن أول صورة لنوال الزغبى بعد الانتهاء من تصوير كليب أغنيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبى عن صورة لها بعد الانتهاء من تصوير أغنية جديدة لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، وعلقت، "انتهيت من تصوير كليب الأغنية الجديدة ..أنا مرهقة"، وذلك دون أن تكشف عن اسم الأغنية التي قامت بتصويرها على طريقة الفيديو كليب مؤخراً لتكون أول أعمالها فى 2021.

وكانت النجمة نوال الزغبى قد شوقت جمهورها لأغنيتها الجديدة، مؤكدة أنها سوف تطرحها فى أقرب وقت ممكن، حيث غردت نوال عبر حسابها على تويتر، قائلة "عارفة قديش إنتوا متشوقين لتنزل أغنية جديدة.. بس بوعدكن إنو بأقرب وقت رح تسمعوا شى جديد... وأنا متحمسة أكتر منكن".



نوال الزغبى بعد تصوير الكليب

من ناحية أخرى حرصت النجمة نوال الزغبي فى وقت سابق على تهنئة جمهورها ومتابعيها بأعياد الميلاد والكريسماس، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وارتدت نوال الملابس الحمراء المعتادة فى الكريسماس، والتى وصفها جمهورها بـ"ماما نويل"، وعلقت على الصورة قائلة، "Merry Christmas".

وعلى جانب آخر تحرص النجمة نوال الزغبى على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل السوشيال ميديا من آن لآخر، حيث دوماً ما توجه لمتابعيها عدد من النصائح، آخرها حينما شددت على ضرورة التركيز على المستقبل و نسيان الماضى، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى على موقع تويتر قالت فيها : "‏الماضي موجود بعقلك بس المستقبل بين إيديك...صباح الخير".

كما سبق تلك النصيحة توجيه نصيحة أخرى عبر تويتر شددت فيها على ضرورة البحث عن شريك الحياة المناسب أيضاً بقولها "ابحث عن شخص ليس فخورًا بوجودك فحسب، بل سيتحمل المخاطر ليحافظ عليك".