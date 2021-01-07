شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد هنا شيحة فى أحدث ظهور لها فى دهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة هنا شيحة الاستمتاع بأجواء إجازتها فى مدينة دهب، حيث حرصت على السفر إلى هناك فى بداية 2021 للاستمتاع بأجواء المدينة الساحرة، ومؤخراً كشفت عن صورة جديدة لها من الأجواء هناك.



هنا شيحة تكشف عن صورة لها فى دهب

تلك الصورة ليست الأولى التى كشفت عنها الفنانة هنا شيحة خلال الاستمتاع فى دهب، حيث حرصت بالتزامن مع بداية العام الجديد على نشر عدة صور عبر خاصية "استورى" إنستجرام وكتبت وقتها "وادى الوشواش فى دهب، هذه هى مصر، وقت المغامرة، بحب دهب وقت وطاقة رائعة".



هنا شيحة أثناء تواجدها فى دهب

من ناحية أخرى استرجعت الفنانة هنا شيحة فى وقت سابق ذكرياتها خلال عام 2020 وسلطت الضوء على أهم اللحظات التى عاشتها بها تحت شعار up and down، حيث جاءت تلك الصور بصحبة والدها وشقيقاتها وأبنائها، ثم صورتها مع مجموعة من أصدقائها تتوسطهم مع محمود شاهين، وذلك بعدما كشف الأخير فى وقت سابق عن وجود علاقة عاطفية بينهما.

وكانت الفنانة هنا شيحة قد احتفلت بعيد ميلادها الشهر الماضى برفقة عدد من أصدقائها وأسرتها، في أجواء مبهجة، وتواجد معها محمود شاهين ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين، وقد أظهرت لقطات فيديو تداولها العديد من رواد السوشيال ميديا لحظة احتفالها بعيد ميلادها، حيث ظهرت مع محمود شاهين وهما يرقصان معًا على أنغام أغنية "انزل يا جميل ع الساحة".