يسرا تهنئ الأقباط بعيد الميلاد: "كل سنة وإحنا إيد واحدة وسند لبعض"

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القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة يسرا على تهنئة الشعب المصرى بعيد الميلاد المجيد، حيث كتبت عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "كل سنة وأهل مصر الأقباط وحبايبى وصحابى وأهلى جميعا بألف خير.. كل سنة وإحنا إيد واحدة سند لبعض وقت الشدة والفرح وإن شاء الله سنة سعيدة ومباركة علينا جميعا".



يسرا

وكانت النجمة يسرا أصيبت بفيروس كورونا، حيث ثبتت إيجابية التحليل، وتخضع حاليًا إلى البروتوكول العلاجى، وقالت النجمة الكبيرة يسرا، لـ"الخليج 365"، إنها أصيبت بالفعل بفيروس كورونا، وإنها تخضع للعلاج حاليًا.

ووجهت يسرا حديثها للجمهور قائلة: "بشكر كل الناس اللى بتسأل عليا، وكل الدكاترة اللى بيعملولى كل حاجة، وبشكر وزارة الصحة على مجهودها الكبير، وبشكر كل زملائى وأصدقائى داخل مصر وخارجها اللى سألوا عليّا، وبشكر كل الناس، ربنا يخليكم ليا، ومايحرمنيش منكم أبد".

كما طمأنت الحاجة عليا، مساعدة النجمة الكبيرة يسرا، جمهور الفنانة ومتابعيها على حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا، حيث قالت لـ"الخليج 365" إن حالتها الصحية في تحسن مستمر، خاصة أنها ملتزمة ببروتوكول العلاج الذى وضعته لها وزارة الصحة، مشيرة إلى أنها أيضاً ملتزمة بالعزل المنزلى وتطمئن الجمهور من خلال صفحتها الشخصية، مطالبة من جمهور النجمة الكبيرة الدعاء لها بسرعة الشفاء والعودة لمزاولة نشاطها الفنى.