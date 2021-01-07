شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تشارك فيديو لوالدها يهنئ فيه الأقباط بعيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" فيديو لوالدها النجم الراحل محمود ياسين، يهنئ خلالها الأقباط بعيد الميلاد المجيد، حيث قال فى الفيديو "أحمل لكم كل المحبة والتقدير الأخوة المسيحين.. المسلمين والمسيحيين أبناء هذا الوطن ربنا يعيد عليكم كل الأيام بالصحة والسعدة ودايما اشقاء واحباء"، فيما علقت رانيا على الفيديو قائلة، "عيد مجيد سعيد على كل مصرين مسيحيين ومسلمين دايما متجمعين فى الأعياد على خير يارب كل عام وانتم بخير أخواتنا العزاز.. رحمه الله عليك يا أبى".



محمود ياسين

وكانت رانيا محمود ياسين شاركت جمهورها بصورة نادرة لوالدها النجم الراحل محمود ياسين مع الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، وعلقت على الصورة قائلة، "أبي الغالى مع الزعيم ياسر عرفات رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته يارب العالمين"، ولاقت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها، وجاءت التعليقات عليها كالتالي :"صحيح كان غالي على قلوبنا رحمة الله عليهم فنان كبير وزعيم كبير"، "لروحهما الرحمة والمغفرة كل الشعب الفلسطينى شعر بالحزن على فقدان المغفور له الفنان محمود ياسين".

وكانت رانيا محمود ياسين، كشفت مؤخرا عن صورة نادرة من افتتاح فيلم "قشر البندق" أول بطولة لها، تضم أربعة من عمالقة الفن، وهم والدها النجم الراحل محمود ياسين والنجم الراحل نور الشريف، النجمتين نبيلة عبيد ونادية الجندى، وعلقت عليها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة، "يوم افتتاح فيلم قشر البندق، كنت صغيرة أوى ومش مدركة قيمة وقوفى وسط النجوم كبار مثل النجم الراحل نور الشريف وأبى الغالى النجم محمود ياسين رحمهما الله والنجمة نبيلة عبيد والنجمة ناديه الجندى".

وتابعت: "لما واحد بيقى صغير مش بيقى مقدر قيمة الصورة ولا قيمة لحظة وقوفك مع عمالقة الفن، فى يوم افتتاح فيلم لسه بتتقدم فيه والآن أنا فخورة بالصورة دى وبقول يا بختى.. كم كنت محظوظة لحد ما تحسدت".