"زايد مجدها".. نجوى كرم تهدي أغنية للشعب الإماراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أهدت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، أغنية جديدة بعنوان "زايد مجدها" للشعب الإماراتي.

وطرحت "نجوى" الأغنية عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، وهي من كلمات روجيه فغالي، وألحان أنطوان الشعك، وتوزيع داني حلو.

الأغنية تقول كلماتها: "لمّا الإمارة يكون زايد مجدها، علّا وبناها تايحقّق وعدها، عمّر وطن بقلوب مش بحجار، سلّم أمانة تكمّل المشوار، وصارت دني لا قبلها ولا بعدها".

يذكر أن نجوى كرم، تستعد لتقديم حفل غنائي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم الجمعة الموافق 15 يناير المقبل، على مسرح مركز دبي التجاري العالمي.