بعد إصابتها بالكورونا.. تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت المخرجة هالة خليل تحسن حالتها الصحية، بعد أسبوعين من إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحة ان درجة حرارتها بدأت بالانخفاض. هالة كشفت عن تفاصيل حالتها، وكتبت: "الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحراره بدات في الانخفاض وصدري أيضا في حالة

أفضل".

وأضافت: "لا أجد كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغاليه وكل هذا الحب الذي أحطتموني به وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسيه".

هالة أعلنت الثلاثاء الماضي خضوعها لعلاج بالكورتيزن، بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

هالة قامت بإخراج مسلسل "بالحجم العائلي" الذي لعب بطولته الفنان يحيي الفخراني، والفنانة ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وأحمد مجدي، ولديها فيلم تحت الإعداد بعنوان"شرط المحبة".