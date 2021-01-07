فن ومشاهير

بعد إصابتها بالكورونا.. تطورات الحالة الصحية للمخرجة هالة خليل‎

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكدت المخرجة هالة خليل تحسن حالتها الصحية، بعد أسبوعين من إصابتها بفيروس المستجد، موضحة ان درجة حرارتها بدأت بالانخفاض. هالة كشفت عن تفاصيل حالتها، وكتبت: "الحمد لله أشعر بتحسن اليوم، الحراره بدات في الانخفاض وصدري أيضا في حالة

أفضل".

وأضافت: "لا أجد كلمات أعبر بها عن امتناني لدعواتكم ونصائحكم الغاليه وكل هذا الحب الذي أحطتموني به وكان سببا رئيسيا في تحسن حالتي النفسيه".

هالة أعلنت الثلاثاء الماضي خضوعها لعلاج بالكورتيزن، بعد معاناتها من الالتهاب الرئوي، إثر إصابتها بفيروس كورونا.

هالة قامت بإخراج مسلسل "بالحجم العائلي" الذي لعب بطولته الفنان يحيي الفخراني، والفنانة ميرفت أمين، ويسرا اللوزي، وأحمد مجدي، ولديها فيلم تحت الإعداد بعنوان"شرط المحبة".

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا