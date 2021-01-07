شاهد.. أحدث ظهور لنور عمرو دياب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

نشرت نور، الابنة الكبرى للفنان عمرو دياب، والفنانة شيرين رضا، صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام.

وحازت الصورة على إعجاب متابعي "نور"، التي تحرص على التواصل مع متابعيها منذ فترة عبر إنستجرام.

"نور" هي الابنة الكبرى للهضبة عمرو دياب، من ابنته الفنانة شيرين رضا، ولديه 3 أبناء من زوجته زينة عاشور هم (عبدالله، كنزي، جنا).

من ناحية أخرى، يستعد النجم عمرو دياب لإحياء حفل غنائي بمدينة دبي الإماراتية يوم 22 يناير المقبل، ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق في استاد دبي الدولي.