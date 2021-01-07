لهذا السبب تألق حمدي غيث مع تقدمه في العمر.. وهذا سر تفوق شقيقه الأصغر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

في 7 يناير 1924، ولد الفنان الكبير حمدي غيث، الذي يعتبر من كبار الفنانين الذين تألقوا في تقديم أدوار باللغة العربية الفصحى.

وفي تصريح خاص لمصراوي، قال الناقد طارق الشناوي، إن مشكلة الفنان حمدي غيث كانت تتعلق "بالزمن"، خاصة أنه نشأ على الأداء الخطابي الذي يعتمد على الصوت والنبرة العالية وهذا الأمر له علاقة بالمسرح الذي نشأ فيه

وأكد "الشناوي" أن الأداء المسرحي الذي تميز به "حمدي" كان يعتمد على القوة الحركية، من ناحية قوة الصوت، وقوة الحركة ومباشرتها

وأضاف الناقد الكبير أن الفنان حمدي غيث "استوعب" مفردات الكاميرا، وبدأ يتألق مع تقدمه في العمر، خاصة أنه قدم أداءاً عظيما في فيلم "أرض الخوف"، من إخراج داوود عبد السيد

أما عن الفرق بين حمدي غيث وشقيقه الأصغر عبد الله غيث، أكد "الشناوي" أن الأخير كان يمتلك أدائا تعبيريا أكثر من الأداء الخطابي، على عكس شقيقه، ولهذا السبب توائم مع السينما والتليفزوين بشكل أكبر من شقيقه

واختتم "الشناوي" حديثه قائلا "بالرغم من أن حمدي غيث، هو من علم شقيقه الأصغر، إلا إن عبد الله كان يمتلك إحساسا أعلى في التعبير، ومع وقوفه على المسرح وتطوره، أصبح عبد الله غيث فنانا استثنائيا