فن ومشاهير

حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، بيانا نفت فيه إصابة النجمة اللبنانية فيروز بفيروس .

وجاء في البيان: "تتداول مجموعات واتساب خبرا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للاعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت أن السيدة فيروز بخير ولديها فقط الأعراض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة أثناء تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها، ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي العام الماضي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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