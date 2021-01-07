حقيقة إصابة فيروز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان، بيانا نفت فيه إصابة النجمة اللبنانية فيروز بفيروس كورونا.

وجاء في البيان: "تتداول مجموعات واتساب خبرا كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للاعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت أن السيدة فيروز بخير ولديها فقط الأعراض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلي".

وأضاف البيان: "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد".

وكان آخر ظهور للفنانة الكبيرة أثناء تكريم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها، ومنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي العام الماضي.