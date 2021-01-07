عبير صبري عن الحجاب: ندمت أني قلعته وأتمني ارجعله في توقيت تاني

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة عبير صبري رسالة للباحثين عن التريند ومُجزئي كلامها عن الحجاب، وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

وكتبت "عبير" عبر صفحتها قائلة : "صباح الخير.. باختصار أنا عملت حلقة مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو ندمتي علي لبس

الحجاب رديت حرفيا ندمت أني لبسته دون ما أكون مستعدة مظبوط".

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وتابعت : "وندمت اني قلعته واتمني ارجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليه.. نقطه اخر السطر اما المواقع

اللي اخدت نص الاجابه بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه".

وأضافت : "وميعبرش عن شخصيتي المتوازنة المحترمة والنقطة بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأي فيها دايما أني بعتبره فرض واحترمه وأتمني العودة ليه فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعي ليه علي حساب كرامه الناس وسمعتهم بيان لكل الأصدقاء الصحفيين علي صفحتي بنشر البوست ده".