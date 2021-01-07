(فيديو) عمر كمال يغازل منى فاروق بأحد أغانيه

ياسر رشاد - القاهرة - نشرت الفنانة منى فاروق، مقطع فيديو يجمعها بمطرب المهرجانات عمر كمال، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهر "عمر" خلال الفيديو يهنئ منى بالعام الجديد ويغني لها "سكر محلي محطوط على كريمة".

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وعلقت منى على الفيديو قائلة : "مع عمر كمال ترند مصر ، حبيبي

سنه سعيده عليك وان شاء الله على طول فى نجاح والى جاى كله يكسر مصر واحلى مفاجات قريب خليها علي الله دعواتكم".

https://www.instagram.com/p/CJuOZ1bJKXo/?utm_source=ig_web_copy_link

ويذكر أن الفنانة منى فاروق كانت بدايتها من خلال الظهور في العديد من الإعلانات التلفزيونية، قبل أن تشارك الفنان محمد رجب من خلال فيلم الخلبوص

عام 2015 قدمت من خلاله دور صديقة الفنانة سامية الطرابلسي، التي كانت تتمتع بروح كوميدية.

وشاركت مني فاروق فى عدة أعمال هى مسلسل "الأب الروحى" من خلال الجزأين الأول والثانى، كما شاركت فى مسلسل "رحيم" الذى عرض فى رمضان الماضي وحقق نجاحًا كبيرًا، حيث لعبت فيه دور زوجة أخو ياسر جلال، بالإضافة إلى اشتراكها بمسلسل ظل الرئيس.

وشاركت أيضا في مسلسل "قيد عائلى" بجانب عزت العلايلى وميرفت أمين وبوسى ونضال الشافعى، وعدد آخر كبير من النجوم، من إخراج تامر حمزة.