فيديو..تامر حسني يقترب من 4 مليون مشاهدة بكليب "خليك فولاذي"

ياسر رشاد - القاهرة - اقترب الفنان تامر حسني، بكليب أغنية "خليك فولاذي"، من حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوع من طرحه عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات وألحان: عزيز الشافعي، توزيع: رامي سمير، وتقول كلماتها "ليها طريقة فى البواخة الدنيا دايما تصعب حاجة بتقفلها ولما تقلب وشها عليك فى يوم وتتعوجلك مستحيل تعدلها وبتبقى حاسس فجأة انك لوحدك .

وكل الناس دي عاملة مؤامرة كبيرة ضدك بس الحقيقة أن في نفس الدقيقة قدامك ألف فرصة في أكتر من

طريقة خليك فولاذي وده مش تعبير مجازي عايزاك الدنيا جامد وده مش وقت التعازي ماهو أصل الدنيا واحدة وطبيعي أي واحدة".

يذكر أن آخر إصدارات تامر من ألبومه الجديد "خليك فولاذي"، هي أغنية قد الفراق، التي بلغ عدد مشاهداتها أكثر من 6 ملايين مشاهدة، من كلمات: تامر حسين، ألحان وتوزيع: إسلام زكي.

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وتصدرت المركز الأول في قائمة الأكثر مشاهدة على "يوتيوب"، وتقول كلماتها "قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه، ‬ ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه، قد الفُراق، ‫قد الفُراق اللي انت جاي بتطلبه، ‬ ‫قد التعب اللي إحنا مُمكن نتعبه ‫الاشتياق إسأل عليه كل اللي بعدوا و جربوا، ‫هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه، ‬ ‫ياما تاهوا وياما عاشوا نَدمانين

‫فاكِرها سَهلة هتنسى وانسى في قد إيه ‫في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين‬ ‫بالسنين،‬ ‫هُما اللي سابوا بعض قبلنا عَملوا إيه، ‬ ‫ياما تاهوا وياما عاشوا ندمانين،‬ ‫فاكرها سَهلة هتنسى وانسى في قد إيه، ‫في ناس بتفضل تنسى بعض بالسنين‬ ‫بالسنين".