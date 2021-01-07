(فيديو) منة فضالي توجه رسالة للإعلامي مصطفى الأغا

ياسر رشاد - القاهرة - وجهت الفنانة منة فضالي رسالة للإعلامي مصطفى الأغا، وذلك على استضافتها في برنامج "صدى الملاعب" عبر فضائية "mbc" مساء أمس الأربعاء.

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وكتبت "منة" عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، قائلة : "صباحكم حلو.. مرسي للصديق الغالي والاخ دكتور مصطفي الاغا علي كل

شئ وانبسط بشوفتك لورا كتير حبيتك مرسيي".

https://www.instagram.com/p/CJvFE9WhFv0/?utm_source=ig_web_copy_link

وتابعت : "كل شكرا جمهور الامارات العزيزه الغاليه شكرا نجوم مصر اصدقائي اللي بحبهم بجد احمد زاهر مايا نصري لقاء سويدان هاجر الشرنوبي، شكرا لكل البلاد العربيه علي محبتكم الغاليه".

ويذكر ان تناول لقاء مصطفى الأغا أمس الأربعاء، للفنانة منة فضالى الحديث حول أعمالها الفنية وعلاقتها مع أصدقائها فى الوسط الفنى.

وكانت بدأت التمثيل حين قدمتها والدتها التي كانت تعمل كمساعد للمخرج مجدي أبو عميرة الذي أعجب بها واسند إليها أحد الادوار في مسلسل أين قلبي في عام 2002، وأعقبته بالاشتراك في مسلسل الناس في كفر عسكر من إخراج نادر جلال.

شاركت في مسلسل حمزة وبناته الخمسة، ومسلسل عفاريت السيالة في عام 2004.