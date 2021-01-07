(فيديو) جنات تحتفل بعيد ميلادها برفقة زوجها

ياسر رشاد - القاهرة - احتفلت المطربة جنات بعيد ميلادها مع زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

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وظهرت جنات خلال الفيديو مع زوجها يطفأن الشمع، وعلقت عليه قائلة : "اليوم زاد عمري سنة"، وحرص جمهورها ومحبوها على تهنئتها

بعيد ميلادها متمنيين لها دوام السعادة والنجاح في حياتها الفنية والشخصية.

https://www.instagram.com/p/CJt7WHrH4LN/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن تعد جنات من أبرز المطربات الشابات في الوطن العربي، شاركت لأول مرة في مسابقة غنائية في المغرب بعنوان "نجوم الغد" عند بلوغها سن الثامنة.

ووقفت بكل اقتدار علي خشبة المسرح مصحوبة بفرقة موسيقية، وقد فازت بالجائزة الأولى.

وتتالت بعد ذلك مشاركاتها في المسابقات الغنائية المحلية، وعند بلوغها سن الخامسة عشر شاركت في مهرجان ليالي دبي.

وحصلت علي جائزة أفضل صوت غنائي في الوطن العربي عام 2000، لتتـلقي بعدها دعوة من السيدة رتيبة الحفني مديرة دار الأوبرا المصرية للمشاركة في إحياء أحد الحفلات في المسرح الكبير، وكانت تلك المرة الأولي التي تقف فيها أمام الجمهور المصري.