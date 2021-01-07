كوكب الشرق تقدم أولى حفلاتها فى الساقية لعام 2021

ياسر رشاد - القاهرة - تقدم ساقية عبد المنعم الصاوي أول حفل لـ كوكب الشرق أم كلثوم فى عام 2021، اليوم، الخميس الموافق 7 يناير.

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ومن المقرر أن تطل فيه الست فى حفلتين متتاليتين فى تمام السادسة والثامنة مساءً، وذلك على مسرح الحكمة.

كما تغنى فيهما "لسة فاكر" و"يا مسهرنى"، وذلك فى إطار مشروع "أم

كلثوم تعود من

جديد" الذى يقدمه مسرح الساقية للعرائس.



تم إطلاق مسرح عرائس الساقية عام 2006 بمسرحية "الماسورة الكبيرة" للمهندس محمد عبد المنعم الصاوى، كما تتشرف الساقية بعرض حفل سيدة الغناء العربى أم كلثوم بفرقتها الكاملة من خلال مسرح العرائس، وهو مشروع "أم كلثوم تعود من

جديد" ويقدم عرضًا شهريًّا فى الخميس الأول من كل شهر.



يذكر أن تقدم ساقية عبدالمنعم الصاوي العروض الفنية المسرحية والسينمائية والموسيقية، وتنظم المعارض التشكيلية سواء لكبار الفنانين التشكيليين أو للشباب، كما تحتوي على مكتبة تنقسم إلى أربعة أقسام: مكتبة عامة، مكتبة للطفل، مكتبة إلكترونية ومكتبة موسيقية.



وتحتوي أقسامًا لتعليم المبادئ الأساسية لأنواع عدة من الفنون مثل الرسم، وتستضيف الساقية الندوات وورش العمل في قاعاتها وهذا على المستويين الأدبي والعلمي، إضافة إلى تقديم العروض المسرحية، يقوم المركز بتنظيم المسابقات في المجال المسرحي.