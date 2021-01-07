صورة نادرة من مراهقة رشدي أباظة.. هل كان وسيمًا؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: تداول عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” صورة قديمة للفنان الراحل رشدي أباظة وتبين أنها التقطت له في زمن مراهقته. وبدا أن ملامحه لم تتغير كثيراً مع التقدم في العمر وأنه كان يتمتع بالوسامة منذ صغره.

وهذا ما أشارت إليه الكثير من التعليقات التي تضمنت أيضاً الحنين إلى ما سماه الكثيرون “زمن الكبار”. ويشار إلى أن الفنان الراحل بدأ رحلته في فيلم “المليونيرة الصغيرة” الذي عرض في العام 1949 إلى جانب الفنانة فاتن حمامة. وسطع نجمه بعد مشاركته في فيلم “امرأة على الطريق” الذي عرض في العام 1958 وظهر فيه إلى جانب شكري سرحان وزكي رستم وهدى سلطان، علماً أنه من إخراج عز الدين ذو الفقار. وبعد ذلك شارك في أفلام عدة منها “لا وقت للحب” و”الزوجة 13″ و”صراع في النيل” و”عروس النيل” و”اريد حلاً”.

ويشار إلى أنه تزوج 5 مرات حيث ارتبط بالفنانة تحية كاريوكا في العام 1952 لمدة 3 سنوات. وبعد هذا تزوج الأميركية بربارا وأنجب منها ابنته الوحيدة قسمت واستمر زواجهما لمدة 4 سنوات. كما تزوج سامية جمال لمدة 18 عاماً قبل انفصالهما في العام 1977. أما زوجته الرابعة فكانت الفنانة اللبنانية صباح التي انفصل عنها بعد أسبوعين فقط. وكانت زوجته الخامسة ابنة عمه نبيلة أباظة التي تزوجها في العام 1979 أي قبل وفاته بعامين.