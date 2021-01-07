معاقبة ملكة جمال بريطانيا السابقة.. والسبب كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: وقعت ملكة جمال بريطانيا السابقة في مأزق قانوني بعدما انتهكت قرارات دولة باربادوس المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

وستمثل العارضة زارا هولاند، 25 عاماً، الأربعاء أمام محكمة في باربادوس وتواجه زارا غرامة كبيرة وربما عقوبة السجن، بسبب اتهامها من طرف السلطات في باربادوس بانتهاك قوانين فرضت لاحتواء فيروس كورونا.

وكانت ملكة الجمال البريطانية وصلت برفقة صديقها إلى الجزيرة في 27 كانون الأول الماضي، حيث تم إخضاعها لفحص كورونا وإبلاغها بأنه يتعين عليها البقاء هناك حتى تعرف النتائج.

وقالت وسائل إعلام محلية إن صديقها ثبتت إصابته الفيروس وهو في الحجر الصحي الآن.

إلا أن الشرطة المحلية اكتشفت أن زارا غادرت الفندق من دون إذن في 29 كانون الأول، وتم العثور عليها لاحقاً في المطار في محاولة على ما يبدو للفرار من البلاد.