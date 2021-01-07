ريهانا تظهر على برج خليفة.. فما السبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت المغنية الأميركية ريهانا بإطلاق Fenty Skin، خط العناية بالبشرة الخاص بها والذي طال انتظاره من خلال فيديو لها عرض على برج خليفة في دبي.

وعُرض فيديو النجمة مساء أمس الأربعاء على أعلى مبنى في العالم والذي يبلغ ارتفاعه 828 متراً، بالتزامن مع افتتاح “فينتي سكين آيلاند” في بروميناد دبي مول.

وقالت المغنية: “مرحباً دبي، يشرفني جداً أن يتم عرض الفيديو الخاص بي لإطلاق Fenty Skin على برج خليفة” وطلبت من معجبيها زيارة القسم الخاص بها في بروميناد دبي مول.

يمكن لعشاق مجموعة مستحضرات تجميل المغنية الحصول على منتجات العناية بالبشرة الخاصة بها في جميع متاجر سيفورا، كما سيتمكن عشاق العلامة من اكتشاف المجموعة الجديدة وتجربة المنتجات من خلال زيارة The Island by Fenty Skin وهي مساحة خارجية على شكل جزيرة وتأتي ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

وتضم مجموعة العناية بالبشرة الجديدة، منظف الوجه، ومصل تونر لتنقية المسام الدهنية ومرطباً غير مرئي لألوان البشرة المتنوعة إضافة إلى كريم الحماية من أشعة الشمس.

يشار إلى أن ريهانا قد دخلت عالم الجمال في عام 2017، عندما أطلقت خط Fenty الذي يضم 40 لوناً متنوعاً من كريم الأساس، وفي يوليو 2020، أعلنت ريهانا عن إطلاق Fenty Skin ودعت زملاءها الموسيقيين، ليل ناز إكس وآيساب روكي للظهور في الفيديو الدعائي.

وريهانا ليست أول نجمة تعرض صورتها على برج خليفة، ففي نوفمبر الماضي أضيء المعلم للاحتفال بعيد ميلاد أسطورة بوليوود شاروخان الـ55.