ذا ويكند يظهر بملامح ترعب جمهوره

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: نشر المغني الكندي ذا ويكند الليلة الماضية صورة سيلفي على حسابه في انستغرام تركت الجمهور في حيرة من أمرهم.

وبدا النجم في الصورة بملامح مختلفة تماماً حيث بدا وجهه منفوخاً وحاجباه مرفوعين، جعلت كل من يراه يشعر بالرعب ويسأل: “ما الذي حدث له؟”.

ووفقاً لموقع “إندبندنت” فإن ذا ويكند قد وضع مستحضرات تجميلية ليظهر بهذا الشكل في فيديو كليب أغنيته الجديدة Save Your Tears التي طرحها يوم أمس.

في الأشهر القليلة الماضية، نشر المغني عدة صور ظهر فيها بوجه مليء بالدماء وملفوف بالضمادات وكأنه تعرض للضرب.

وأطل النجم الكندي خلال حفل جوائز MTV VMAs في أغسطس الماضي بوجه مليء بالكدمات، ثم ظهر في حفل جوائز الموسيقى الأميركية

AMAs في نوفمبر الماضي بوجه ملفوف بالشاش كما لو أنه قد خضع لعملية جراحية.