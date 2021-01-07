فيسبوك تلغي خاصية شهيرة.. والسبب؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت شركة فيسبوك، الأربعاء، أنها ألغت زر الإعجاب من على الصفحات العامة التي يستخدمها الفنانون والشخصيات العامة والعلامات التجارية.

وقالت فيسبوك في منشور لها، إن الصفحات العامة ستعرض فقط المتابعين ومشاركة المستخدمين في الحوارات وتفاعلهم مع غيرهم.

كما أوضحت: “نلغي الإعجاب ونركز على المتابعين لتسهيل تواصل الناس مع الصفحات التي يفضلونها”.

إلى ذلك أشارت إلى أن الإعجاب في الصفحات لم يعكس شعبيتها بشكل حقيقي، وأن العديد من الأشخاص توقفوا عن “متابعة” الصفحات بعد “الإعجاب” بها.

وبإزالة زر الإعجاب، ستعكس الصفحات العامة الآن مدى اهتمام المتابعين الذين سيتابعون الصفحات ويحصلون على محتواها على صفحاتهم بشكل دوري.