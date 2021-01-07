شكرا لقرائتكم خبر عن موقع TMZ.. كيم كاردشيان لم تأخذ قرار نهائى فى الطلاق من كانى ويست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زعمت العديد من المواقع الإخبارية أن نجمة تلفزيون الواقع كيم كادشيان قررت الطلاق من زوجها مغني الراب كاني ويست، في حين لم يخرج أحد من هما لينفي أو يؤكد الخبر، وعلي جانب أخر أكد موقع TMZ حسب مصادره أن كيم كارداشيان لم تتخذ قرار نهائي بخصوص الطلاق، كما أشار تقرير الموقع أن خلافات الثنائي لم تكن مثيرة للجدل، لكن لديهم الكثير من الاختلافات من نمط الحياة اليومية إلى الحياة السياسية، ومع ذلك فهما متوافقان تمامًا في كل الأمور التي الأبوة والأمومة.

وعلي جانب اخر كشفت مصادر أن نجم الراب الأمريكي كاني ويست، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان سيبدآن إجراءات الطلاق بعد أن "عاش الزوجان حياة منفصلة" خلال الأشهر الأخيرة، وقال أحد المصادر - وفقا لموقع "ذا ستاندرد" - : "إن النجمين يبقيان الأمر سرا، لكنهما انتهيا "، ووكلت كيم المحامية "لورا واسر" لإجراء محادثات التسوية .

وكانت "واسر" قد مثلت كيم (40 عاما)، في طلاقها السابق من نجم الدوري الأمريكي للمحترفين كريس همفريز.

وظهرت نجمة تلفزيون الواقع بدون خاتم خطوبتها خلال الأسابيع الأخيرة ، حيث تقيم مع أطفالها الأربعة في لوس أنجلوس.. بينما قضى كاني (43 عاما) تلك الفترة في مزرعته في وايومنج، حيث يعيش الزوجان حياة منفصلة.

وخرجت تقارير الشهر الماضي تفيد بأن الزوجين كانا يخططان للم شمل في مزرعة وايومنج لعيد الميلاد.

وتزوج الثنائي المشهور منذ 2013، حيث تمت خطبتهما في 21 أكتوبر بنفس العام - وهو يوافق عيد ميلاد كارداشيان الثالث والثلاثين - وتزوجا في 24 مايو 2014، في فلورنسا بإيطاليا.