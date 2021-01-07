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هكذا استمتعت ألسندرا أمبروسيو بمشهد الغروب خلال الإجازة فى البرازيل .. صور

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القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ألسندرا أمبروسيو التى عُرفت بجاذبيتها و جمالها على قضاء إجازة فى فلوريانوبوليس بالبرازيل لأكثر من شهر، حيث احتفلت هناك بعيد الميلاد و رأس السنة الجديدة مع عائلتها.

قررت ألسندرا أمبروسيو أن تعطى لمحة عن عطلتها المذهلة وذلك بالكشف عن عدد من الصورالتى ظهرت بها بجانب أحد الشواطئ الساحرة أثناء مشاهدتها لمنظر الغروب .

السندرا امبروسيو (1)

 

وقد ظهرت أمبروسيو البالغة من العمر ( 39 عاما ) بالصور وهى ترتدى بفستان طويل باحدى درجات اللون البنى ذو تصميم مثير، والفستان حمل توقيع دارأزياء " Cult Gaia "، بينما وصل سعره إلى 435 جنيه إسترلينى، ولكى تكمل فخامة إطلالتها حرصت أمبروسيوعلى ارتداء العديد من الاكسسوارات ذهبية اللون .

السندرا امبروسيو (2)

فى حين اختارت أمبروسيو أن تضع القليل من "الماكياج" وذلك بهدف إظهار جمال وجاذبية ملامحها، حيث تتعمد النجمة والسوبر موديل الشهيرة أن تبعد عن وضع الكثير من مساحيق التجميل .

السندرا امبروسيو (3)
السندرا امبروسيو (3)

 

السندرا امبروسيو (4)
السندرا امبروسيو (4)

 

السندرا امبروسيو (5)
السندرا امبروسيو (5)

 

 

محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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