شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا استمتعت ألسندرا أمبروسيو بمشهد الغروب خلال الإجازة فى البرازيل .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت النجمة ألسندرا أمبروسيو التى عُرفت بجاذبيتها و جمالها على قضاء إجازة فى فلوريانوبوليس بالبرازيل لأكثر من شهر، حيث احتفلت هناك بعيد الميلاد و رأس السنة الجديدة مع عائلتها.

قررت ألسندرا أمبروسيو أن تعطى لمحة عن عطلتها المذهلة وذلك بالكشف عن عدد من الصورالتى ظهرت بها بجانب أحد الشواطئ الساحرة أثناء مشاهدتها لمنظر الغروب .

وقد ظهرت أمبروسيو البالغة من العمر ( 39 عاما ) بالصور وهى ترتدى بفستان طويل باحدى درجات اللون البنى ذو تصميم مثير، والفستان حمل توقيع دارأزياء " Cult Gaia "، بينما وصل سعره إلى 435 جنيه إسترلينى، ولكى تكمل فخامة إطلالتها حرصت أمبروسيوعلى ارتداء العديد من الاكسسوارات ذهبية اللون .

فى حين اختارت أمبروسيو أن تضع القليل من "الماكياج" وذلك بهدف إظهار جمال وجاذبية ملامحها، حيث تتعمد النجمة والسوبر موديل الشهيرة أن تبعد عن وضع الكثير من مساحيق التجميل .



السندرا امبروسيو (3)



السندرا امبروسيو (4)