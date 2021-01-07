شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد إيهاب توفيق.. هكذا تحدث عنه والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل الفنان إيهاب توفيق، اليوم الخميس، بعيد ميلاده، حيث إنه من مواليد 7 يناير 1966، شجعه والده منذ الصغر على موهبته، والتحق بمعهد الفن والموسيقى واستكمل دراسته فى قسم الموسيقى العربية.

بدأ بالغناء بالاشتراك فى فرقة الكلية وأصبح معيدًا بالكلية، اقترح عليه أصدقاؤه التقديم فى أحد البرامج لاكتشاف المواهب، وعندما غنى فى أحدها كان الموسيقار محمد عبد الوهاب عضوًا فى هيئة التحكيم، فاكتشف موهبته، واقترح أن يكون اسمه (إيهاب توفيق).

وصدر أول ألبوم له إكمنّى عام 1990 ثم توالت ألبوماته الناجحة ومنها رسمتك، مراسيل، عدى الليل وألبوم سحرانى عام 1999 الذى حقق مبيعات 500 ألف نسخة خلال أسبوعين، و"اسمك إيه".

والعام الماضى بعد احتفال إيهاب توفيق بعيد ميلاده مع والده، توفى والده إثر اندلاع حريق داخل فيلته فى مدينة نصر، وهى الواقعة الأكثر إيلاما في حياة الفنان إيهاب توفيق بعد رحيل شقيقه أثر حادث .

وفى فيديو نادر لأحمد توفيق والد الفنان إيهاب توفيق تحدث عن الصفات التى يتمتع بها نجله إيهاب وعن ذكرياتهم معا ومع شقيقه الراحل، قائلا: "الابن إيهاب توفيق الأكبر وحاليا الوحيد، كان له أخ وتوفى كان عنده 14 سنة والحادث أثر على إيهاب لأن الاثنين كانوا عايشين مع بعض وإيهاب بقى وحيد وانعزل بسبب رحيل شقيقه، وإيهاب من صغره كان بيحب الفن كنت بشجعه إنه يكون موسيقى وليس مغنى، وعندى اهتمامات فنيه فوارث الفن منى.

وتابع والد إيهاب توفيق، فى حديثه النادر، قائلا: "إيهاب مطرب دارس وليس هاوى، فى مطربين كتير بيطلعوا معندهمش خلفية لكن لازم دراسة من جيل إيهاب بحب اسمعهم مصطفى قمر وحميد الشاعرى، وأسوأ عادات إيهاب توفيق الكسل والعند وبختار معاه الأغانى والكلمات والرأى مشترك ما بينا، وإيهاب طيب وليس مغرور كما يشاع فى الوسط الفنى و خجول شوية وإيهاب توفيق كان طفل شقى جدا".