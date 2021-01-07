نيل يونج يبيع حقوق نصف أغنياته بـ150 مليون دولار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - باع المغني الأمريكي الكندي نيل يونج حقوق 50% من أعماله إلى صندوق الاستثمار "هيبجنوسيس".

وتشير تلك الخطوة الجديدة إلى وجود توجّه من هذا النوع في القطاع الموسيقي، إذ تأتي بعد شهر من استحواذ "يونيفرسال ميوزيك" على أغنيات بوب ديلان.



وكشفت "بي بي سي" أن قيمة الصفقة التي تشمل 1180 مقطوعة ليونج (75 عاماً) تبلغ 150 مليون دولار.

وفي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وظفت "يونيفرسال ميوزيك" 300 مليون دولار ، وفقاً لتقديرات صحيفة "نيويورك تايمز"، لشراء حقوق أعمال بوب ديلان.

وكان ميرك ميركورياديس، المدير السابق لأعمال عدد من عمالقة الموسيقى المشهورين كإلتون جون وآيرون ميدن، أسّس "هيبجنوسيس" في مطلع عام 2018، وتم طرح أسهم الصندوق في بورصة لندن في العام نفسه.

وتمكن هذا الصندوق المتخصص في الاستحواذ على الحقوق من جمع 625 مليون جنيه إسترليني (نحو 850 مليون دولار) حتى الآن من المستثمرين، بحسب موقعه الرسمي.

ومذّاك، شرع الصندوق في عمليات الاستحواذ التي شملت أعمال المنتج الأمريكي الناجح تيمبالاند والمغني باري مانيلو.

ودخلت أدوات استثمار أخرى في السباق إلى الحقوق، من بينها "كونكورد" و"برايمري ويف".

ويشكّل الإقبال المتزايد على البث التدفقي السبب الرئيسي لرغبة المستثمرين في الاستحواذ على حقوق الأعمال الموسيقية.

وكان نيل يونج عضواً في فرق "بافالو سبرينغفيلد وكروسبي"، و"ستيلز" و"ناش أند يونج"، وغنى أنواعاً مختلفة، ومن أشهر أغنياته "هارت أوف جولد" (1972).