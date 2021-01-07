شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة إصابة "جارة القمر " فيروز بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بيان عن حقيقة إصابة النجمة الكبيرة فيروز بفيروس كورونا، وخضوعها للعزل الصحي تحت إشراف ابنتها ريما، وجاء به :"تتداول مجموعات واتساب خبراً كاذبا منسوبا إلى الوكالة الوطنية للإعلام، يزعم مروجوه أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن تحدث عن إصابة السيدة فيروز بفيروس كورونا، وأن ريما الرحباني أفادت بأن السيدة فيروز بخير ولديها فقط العوارض العادية، وقد باشرت إجراءات الحجر المنزلى"

وأضافت الوكالة، أن "هذا الخبر عار من الصحة تماما ولا علاقة للوكالة الوطنية به، وهي لم تقارب الموضوع لا من قريب ولا من بعيد لذلك اقتضى التوضيح".

وكانت النجمة فيروز قد نعت الموسيقار اللبناني الراحل إلياس الرحباني بفيديو مؤثر عبر حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك"، بعد وفاته من جراء إصابته فيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 83 عاما، ويظهر فى الفيدية لقطات للراحل إلياس الرحباني، مع موسيقى من تلحين "الأخوية الرحبانية" لأغنية "هجروا الأحبا الحارة".

واحتفلت فيروز في 21 نوفمبر الماضى بعيد ميلادها الـ 85، والذى يحتفى به كل محببيها وعشاق فنها وصوتها المميز، حيث تعد واحدة من أعظم الأصوات التى شكلت وجدان المواطن العربى.

ولفيروز تاريخ فنى ممتد وشامل حيث استطاعت تقديم كل الألوان الفنية، لنجد أنفسنا أمام مدرسة فنية تضم أكثر من 800 أغنية، و3 أفلام و400 ألبومات غنائية، بالإضافة إلى المسرحيات الموسيقية خاصة التى كتبها من الأخوين الرحبانى خصيصا لها، ووصلت إلى 15 مسرحية، فضلا عن تعاملها مع كبار الملحنين فى الوطن العربى مثل فيلمون وهبى، ومحمد عبد الوهاب، وإلياس الرحبانى، ومحمد محسن، وزكى ناصيف.