شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تدير منظمة خيرية فى "هجمة مرتدة" مع أحمد عز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدير النجمة هند صبرى منظمة خيرية خلال أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" للنجم أحمد عز، وتكشفها الحلقات الأولى من المسلسل المنتظر عرضه فى موسم دراما رمضان المقبل، حيث أوشكت هند على الانتهاء من تصوير مشاهدها، حيث صورت نحو 80% من أحداث المسلسل، وتواصل هذه الأيام تصوير المشاهد المتبقية بالعديد من الديكورات الخاصة بالعمل والتى تجمع بينها وبين بطل المسلسل أحمد عز.

المسلسل من الأعمال المتوقع لها المنافسة بقوة بموسم دراما رمضان 2021، خاصة أنه يضم مجموعة كبيرة من نجوم الصف الأول، فضلا عن تناوله لقصة حقيقية من واقع ملفات المخابرات المصرية، والمسلسل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويشارك فى بطولته، إلى جانب أحمد عز وهند صبرى، كل من هشام سليم وماجدة زكى ونضال الشافعى، وندا موسى، ومايان السيد، ويوسف عثمان، وخالد أنور وهاجر الشرنوبى ومحمد جمعة وآخرون من النجوم‪.

من ناحية أخرى انضمت هند لفيلم "السرب" للنجم أحمد السقا، والذى انطلق تصويره منذ أسابيع فى الديكور الخاص بالعمل، وبدأت هند تصوير مشاهدها الأولى التي جمعت بينها وبين السقا خلال الأحداث، والعمل من إخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسي، وتأليف عمر عبدالحليم.