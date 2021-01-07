تامر حسني يكشف حقيقة تعاقده على فيلم جديد بعد "مش أنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر

كشف الفنان تامر حسني، عن حقيقة تعاقده على فيلم سينمائي جديد يواصل تحضيره خلال الفترة الحالية

وكتب حسني، عبر حسابه على "فيسبوك": "تصحيحا لأي أخبار غير صحيحة يتم تداولها.. أنا ماعنديش فيلم تاني بحضره الفترة دي غير فيلم (مش أنا) اللي خلصته من فترة .. شكرا".

فيلم"مش أنا" تدور قصته حول حالة نفسية ما تصيب "حسن" تامر حسني، وتربطه علاقة قوية جدًا بوالدته المريضة وهي الفنانة سوسن بدر، حيث يحرص دائمًا على الجلوس معها أطول وقت ممكن ومراعاتها والعناية بها فهي محور حياته

الفيلم بطولة تامر حسني، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حلا شيحة، وقصة وسيناريو وحوار تامر حسني، وإخراج سارة وفيق