بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات "ريما" يقترب من مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
اقتربت إيرادات فيلم الرعب "ريما" من مليون جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي
وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٩٢٠ ألف ١٨٣ جنيها.
ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي (الصندوق الأسود، الخطة العايمة، خان تيولا، زنزانة ٧، توأم روحي، صابر وراضي، حظر تجول، عفريت ترانزيت".
وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد
فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، هالة فاخر، فراس سعيد، مايا نصري، إيهاب فهمي