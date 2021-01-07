فن ومشاهير

بعد أسبوعين من طرحه بالسينمات "ريما" يقترب من مليون جنيه

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

اقتربت إيرادات فيلم الرعب "ريما" من مليون جنيه، وذلك بعد أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائي

وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها ٩٢٠ ألف ١٨٣ جنيها.

ويتنافس الفيلم مع ٨ أفلام أخرى هي (الصندوق الأسود، الخطة العايمة، خان تيولا، زنزانة ٧، توأم روحي، صابر وراضي، حظر تجول، عفريت ترانزيت".

وتلتزم السينمات بقرار مجلس الوزراء والعمل بطاقة استيعابية قدرها ٢٥٪؜، بسبب أزمة

فيلم "ريما" بطولة محمد ثروت، هالة فاخر، فراس سعيد، مايا نصري، إيهاب فهمي

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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