"قصة علقة تلقاها بسبب السينما".. حكايات أحمد حلاوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يحل اليوم الخميس 7 يناير، عيد ميلاد الفنان القدير أحمد حلاوة، فهو من مواليد 1949.

نرصد لكم معلومات عنه، في التقرير التالي:

- اسمه الحقيقي أحمد صلاح رجب رمضان حلاوة.

- التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية لينال درجة البكالوريوس بالتمثيل والإخراج.

- نال درجة الدكتوراة من جامعة الفن المسرحي والسينما في بوخارست في فلسفة الفنون عن الرسالة التي قدمها تحت عنوان "تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر" عام 1994.

- أنشأ مؤخرًا قناة تعليمية مجانية على موقع "يوتيوب" للطلبة وهواة التمثيل، يقوم خلالها بإلقاء دروس عن فن الأداء التمثيلي والإخراج والسيناريو والعرائس، إيمانا منه بفكرة أن التعليم للجميع.

- رفض الإتجاه لتدريس التمثيل في ورش وكورسات، وقال في تصريحات صحفية سابقة: "فكرة القيام بالتدريب خلال كورس أو ورشة والحصول على المال مرفوضة لديّ، وقد تم طلبي في مشروعات كثيرة، إلا أنني أرفض لأنه لابد أن أختبر المتقدم في البداية إذا كان لديه الموهبة أم لا، فالرغبة في التمثيل وحدها ليست كافية، وأخشى عند قيامي برفض أحدهم أن يتعقد مني أو أن يقوم بسبي لأن البعض ليس لديه تقدير لموقف الآخرين ويكفيني أن أقدم مساعدة مجانية لوجه الله من خلال قناتي، ولو كان الشخص موهوب فسوف يتعلم منها بالطبع".

- بجانب التمثيل يعمل أستاذًا ما بين أكاديمية الفنون وجامعة حلوان منذ 48 عامًا.

- خرج من تحت يده أجيال مثل إلهام شاهين، وكمال أبو رية، وأحمد فؤاد سليم، وفتحي عبدالوهاب، وسامح حسين، وغيرهم.



- قال في تصريحات سابقة لمصراوي:" بأخذ احتياطاتي ضد كورونا، وأرتدي كمامتين ولا أكتفي بكمامة واحدة .. لأني كبير في السن ومصاب بالعديد من الأمراض المزمنة".

- قال أحمد حلاوة، ببرنامج "نفسنة" على قناة "القاهرة والناس": "مش بحب أتفرج على نفسي وخاصة أثناء التصوير لأنه بيحصلي اكتئاب لو اتفرجت، لأن علم النفس مرتبط بالفن، والخيال دايمًا بيكون أكبر من الحقيقة".

- قال حلاوة، ببرنامج "السفيرة عزيزة"على قناة "دي إم سي"، إن الفنان الراحل فايز حلاوة، يُعد إبن عم والده.

- تابع حلاوة : "مسرحية (الباب العالي).. كنت واخد فيها بطولة مطلقة، ولكن المناخ العام بتاع الكواليس كان بيضايقني وفيه مشاكل كتير، وكل ما أدخل المسرح بتبقى درجة حرارتي عالية أوي، تصل لـ40 درجة، وكنت أخرج من المسرح أخف، وأجي المسرح أتعب، وكانت حالة نفسية عندي، وبعدها بطلت أشتغل في حاجة أني مشتغلش في مناخ مش عايزه، وخلاني بعد كدة استمتع حتى أُمتع".

- أضاف: "عادل إمام.. أعطاني الحرية الكاملة لكي أُبدع، ولما اشتغلت معاه ..كنت بشتغل بحب واستمتاع، وربنا مديله قابلية، لا مثيل لها، وفنيًا ظاهرة".

- "خدت علقة وأنا صغير من والدي بسبب الكدب".. وقال ببرنامج "ميجا ستار" على قناة "المحور": "كنت غاوي سينما وأنا صغير، ووالدي الله يرحمه كان بيعملنا يوم الخميس نروح سينما، وكان فيه فيلم عاجبني أوي وكنت عايز أدخله في سينما درجة تالتة وخدت أخواتي وعزمتهم ورحنا اتفرجنا، وقولتلهم محدش يقول لأبويا، وبعد ما روحنا لقيت (سعيد) أخويا بيقول كل حاجة، وخدت علقة عشان كدبت على أبويا".

- اعتاد دائمًا على مقولة أن يقولها في أحاديثه، وهي "الفن زي السكينة، يا تقتل بيها حد .. يا تقشر برتقال وتاخد فيتامينات".

- قال الفنان أحمد حلاوة، ببرنامج"هذا الصباح" على قناة"إكسترا نيوز": "لا تشغلني أو تهمني الألقاب، ولكن ما يهمني ما أقدمه من أعمال ذات قيمة، وبحب أشتغل فقط، وبتبقى دماغي مترتبة دايمًا بكرة هعمل إيه في يومي".

- يشارك في دراما رمضان المقبل بمسلسل"هجمة مرتدة" ويجسد خلاله شخصية حقيقية كانت من ضمن أحداث الربيع العربي، لشخص يشارك في مؤامرات ضد مصر، وناشط من ضمن النشطاء السياسيين الذين كانوا يتلقون تمويلاً من الخارج لتغيير نظام الحكم.

- انضم مؤخرًا لمسلسل "ضل راجل" بطولة ياسر جلال، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، وهو من إنتاج شركة سينرجي.