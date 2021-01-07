بيتكوين تكسر حاجز 37 ألف دولار.. لا داعي لبيعها الآن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - واصلت عملة بيتكوين الرقمية المشفرة مسيرتها الجنونية الصاعدة لتحطم حاجز 37 ألف دولار لأول مرة في تاريخها.

وتمر العملة المشفرة بحالة من المكاسب لم تشهدها من قبل، إذ تحطم خطوط المقاومة بسرعة مدهشة، بعد أن استمرت لأكثر من 3 سنوات تقاوم في حاجز 19 ألف دولار.

واليوم قفز سعر العملة الرقمية المشفرة وفقا لبورصة بتستامب إلى 37293 دولار (وقت كتابة هذا التقرير)، وهو سعر منخفض مقارنة بمستواها في وقت سابق من الصباح حيث تخطت مستوى 37700 دولار.

لا سبب لبيع بيتكوين

وتواصل بيتكوين مسيرتها كأحد أنجح الأصول الاستثمارية في الوقت الحالي متقومة بفراسخ على الذهب والدولار وكل الأصول الأخرى.

وتمكنت بيتكوين في أيام قليلة من كسر حواجز 30 ثم 31 ثم 32 ثم 33 ثم 34 ثم 35 ثم 36 ألف دولار، بل أن عددا من تلك الحواجز تم تخطيها تباعا في يوم واحد.

وتواصل العملة الرقمية بذلك موجة صعود دفعتها للقفز بأكثر من 800% منذ منتصف مارس/ آذار 2020.

وكانت العملة الافتراضية قد تخطت مستوى 30 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها يوم السبت الماضي، لتصل إلى مستوى قياسي في اليوم التالي عند 34800 دولار.

ويواصل المستثمرون الرهان على أن العملة الرقمية في طريقها لأن تصبح من الأصول التي تحظى بإقبال كبير.

المكسب الخيالي "لم يأتي بعد"

ورغم كل هذه النجاحات التي حققتها بيتكوين، إلا أن توقعات خبراء تشير إلى أن المكسب الخيالي لتلك العملة لم يأتي بعد.

وعلى سبيل المثال، يقول بنك الاستثمار جيه بي مورجان إن عملة بيتكوين الرقمية قد تقفز إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وقال أكبر بنك في العالم إن بيتكوين برزت كمنافس للذهب بقوة واصفا إياها بـ"الذهب الرقمي".

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الجديد إذ ينظر المستثمرون إلى بيتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.