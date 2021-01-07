شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة معلم 35 .. مسلسل محمد رجب يتصدر تريندات جوجل بعد تطور الأحداث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربة معلم 35 يتصدر مؤشرات البحث فى جوجل خلال الساعات الماضية بعد تطور الأحداث، وتألق بطل العمل النجم محمد رجب فى تجسيد دوره، وما يحمله المسلسل من طابع شعبى قريب من الجمهور، لما يتناوله من أمور يعيشها البسطاء فى حياتهم اليومية فى الحارة.

ضربة معلم تدور أحداثه حول "جابر" الشاب المصرى الذى يأتى من الطبقة المتوسطة، ويعمل كـ"عتال" فى إحدى الشركات، ثم يعجب صاحب العمل الذى يقوم بدوره الفنان الكبير رياض الخولى، بأخلاق وشهامة البطل، لذا يعتمد عليه فى كثير من الأمور التى تتعلق بعمله، ما يؤدى إلى غضب ابن الفنان رياض، ويبدأ افتعال مشاكل وعقبات أمام البطل، وتتوالى الأحداث.

ضربة معلم بطولة كل من محمد رجب ومى سليم ومحمد نجاتى ورياض الخولى ورانيا فريد شوقى وهاجر أحمد ومحمد عز ومحسن منصور وسلوى عثمان وإنعام سالوسة وياسمين البشبيشى، من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإنتاج شركة سينرجى، وإخراج إسماعيل فاروق.

ضربة معلم يُعرض على مجموعة قنوات CBC الفضائية، فى المواعيد التالية:

يعرض ضربة معلم على قناة سى بى سى الفضائية، 5 أيام فى الأسبوع، بداية من السبت وحتى الأربعاء، وذلك فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وتعاد الحلقة فى تمام الساعة 12 منتصف الليل.

ويُعرض مسلسل ضربة معلم على قناة cbc دراما، فى الساعة 11 مساءً، وتعاد الحلقة مرتين؛ الأولى فى الخامسة صباحًا، والمرة الثانية فى تمام الساعة 2 ظهرًا من اليوم التالى.